Druckenmillers Investmentfirma setzt offenbar anhaltend auf diesen Trend. Sie gab im vierten Quartal 2025 26 neue Positionen im «State Street Financial Select Sector SPDR ETF», im «iShares MSCI Brazil ETF» und im «Invesco S&P 500 Equal Weight ETF» sowie bei Finanztiteln und den Fluggesellschaften United Airlines, American Airlines und Delta Air Lines bekannt. Diese Käufe erfolgten im Zuge einer Reduzierung der Beteiligungen des Hedgefonds im Technologie- und Gesundheitssektor.