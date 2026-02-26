Stanley Druckenmillers Abkehr von der starken Fokussierung auf Mega-Caps verdeutlicht seine Überzeugung, dass eine breitere Beteiligung verschiedener Sektoren künftig für überdurchschnittliche Renditen sorgen wird – insbesondere dann, wenn die Euphorie rund um künstliche Intelligenz abkühlt und Value-Titel wieder aufholen.
Eine Marktrotation hin zu breiter gestreuten, wertorientierten und kleineren Aktien ist denn auch im Gange. Und laut Bloomberg wird sich die Rotation hin zu breiter gestreuten, wertorientierten und kleineren Aktien im Jahr 2026 verstärken.
Druckenmillers Investmentfirma setzt offenbar anhaltend auf diesen Trend. Sie gab im vierten Quartal 2025 26 neue Positionen im «State Street Financial Select Sector SPDR ETF», im «iShares MSCI Brazil ETF» und im «Invesco S&P 500 Equal Weight ETF» sowie bei Finanztiteln und den Fluggesellschaften United Airlines, American Airlines und Delta Air Lines bekannt. Diese Käufe erfolgten im Zuge einer Reduzierung der Beteiligungen des Hedgefonds im Technologie- und Gesundheitssektor.
Unterdessen hat der S&P 500 Equal Weight Index den marktwertgewichteten Benchmark-Index S&P 500 seit Ende 2025 übertroffen. Der gleichgewichtete Index gewichtet alle Mitglieder des S&P 500 annähernd gleich, sodass er deutlich stärker profitiert, wenn sich die Gewinne über die sieben grossen Technologiekonzerne hinaus ausbreiten, die den kapitalgewichteten S&P 500 dominieren.
(cash/Bloomberg)