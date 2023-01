Sich von Obligationen abzuwenden, hält auch die Genfer Privatbank Union Bancaire Privée (UBP) für falsch. Deren Chefökonom Patrice Gautry ist Aktien gegenüber eher vorsichtig, da die Bewertungen im aktuellen Wirtschaftszyklus hoch seien. "Der Fokus liegt nach den Leitzinserhöhungen der Zentralbanken auf den Obligationenmärkten, da die Nominalzinsen deutlich attraktiver sind. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um sich mit Anleihen einzudecken. Wir können sogar das High-Yield-Segment in Betracht ziehen, das eine attraktive Risikoprämie und eine interessante Rendite bietet. Heute, auf dem aktuellen Niveau, ist es wertvoller, einen Euro in Hochzinsanleihen als in Aktien zu investieren.“