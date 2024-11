Damit könnte ein Übernahmekampf um Evotec entstehen. Am Montag war bekannt geworden, dass der Finanzinvestor Triton seine Beteiligung an dem Unternehmen in der vergangenen Woche von 5,6 Prozent auf rund 9,2 Prozent aufgestockt hat. Laut einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Freitagabend sind es inzwischen sogar 9,99 Prozent.