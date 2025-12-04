Die Daten dürften der Notenbank Federal Reserve eine Orientierungshilfe beim Abstecken des geldpolitischen Kurses geben. Der Grund: Die amtlichen Arbeitsmarktberichte kommen wegen des langen Shutdowns der Regierungsgeschäfte verzögert. So soll der offizielle Arbeitsmarktbericht für November erst am 16. Dezember veröffentlicht werden - nach der nächsten Zinsentscheidung am 10. Dezember. Die Fed, die Vollbeschäftigung fördern und Preisstabilität sichern soll, hat den Leitzins zuletzt zweimal in Folge gesenkt. Er liegt jetzt in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Viele Ökonomen rechnen angesichts des schwächeren Arbeitsmarktes kommende Woche mit einer weiteren Senkung um einen viertel Prozentpunkt.