Der ADP-Bericht wird ​seit einiger Zeit gemeinsam mit ‌dem Stanford Digital Economy Lab erstellt. ‍Der Indikator hatte sich zuvor nicht immer als treffsicher erwiesen. ​Er dürfte der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) jedoch eine Orientierungshilfe beim Abstecken des geldpolitischen Kurses dienen. Der offizielle Arbeitsmarktbericht ‌der US-Regierung soll an diesem Freitag ⁠veröffentlicht werden. Ökonomen rechnen mit einem ‌Stellenplus von 64.000, nach 69.000 in November.