Erwähnungen von Begriffen wie «Konjunkturabschwächung» in Analystengesprächen zu Umsatz, Prognosen und Ergebnissen waren laut einer Bloomberg-Auswertung so niedrig wie seit 2007 nicht mehr. Dies trotz der durch den Regierungsstillstand verursachten Störungen bei den offiziellen US-Daten und der damit einhergehenden Unsicherheit bezüglich der wirtschaftlichen Lage. Der S&P 500 steuert unterdessen auf das dritte Jahr mit hohen Gewinnen zu, bei Bewertungen, die ähnlich hoch liegen wie auf dem Höhepunkt nach der Pandemie.