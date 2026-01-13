Der europäische Markt werde derzeit von hauseigenen Produkten von Banken dominiert, die praktisch keine Planungs- oder Treuhandstandards erfüllten - und könne von den USA aus nicht umfassend bedient werden, fügt David Kuenzi an, der bei Creative Planning den Posten des International Director of Wealth Management bekleidet. «Europäer möchten mit Europäern zusammenarbeiten, in ihrer Sprache und in ihrer Zeitzone.»