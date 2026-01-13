Creative Planning mit Sitz in Overland Park im US-Bundesstaat Kansas übernimmt den Schweizer Vermögensverwalter Baseline Wealth Management, wie Creative Planning in einer Medienmitteilung schreibt. Dank der Akquisition würden 14 Mitarbeiter und 1 Milliarde Dollar an verwalteten Vermögen zu Creative Planning übergehen. Über den Kaufpreis werden keine Angaben gemacht.
«Wir freuen uns sehr, Baseline für unsere erste Expansion nach Europa bei Creative Planning begrüssen zu dürfen», wird Peter Mallouk, Präsident und CEO von Creative Planning, in der Mitteilung zitiert. Es sei die erste internationale Akquisition von Creative Planning.
Peter Mallouk hat Creative Planning 2004 übernommen und treibt seither die Expansion voran. Die Firma verwaltet rund 700 Milliarden Dollar an Kundenvermögen und wird als so genannter RIA (Registered Investment Advisor) bezeichnet. Das sind unabhängige Finanzberatungsfirmen in den USA, die als Treuhänder agieren und Kunden beraten. Die Angebote von Creative Planning beinhalten Altersvorsorgeplanung, Treuhanddienstleistungen, Steuerplanung und Family-Office-Dienstleistungen.
Baseline Wealth Management seinerseits hat Niederlassungen in Genf und Zürich. Thierry Grin, vormals Kundenberater bei UBS Wealth Management und als früherer Tennisprofi Mitglied des Schweizer Davis Cup Teams, agiert als Verwaltungsratspräsident und CEO.
Baseline betreut laut Medienmitteilung vermögende Privatkunden weltweit, darunter Unternehmer, Profisportler und andere etablierte Berufstätige. Baseline habe auch langjährige Erfahrung in der Betreuung internationaler und US-amerikanischer Kunden.
Der europäische Markt werde derzeit von hauseigenen Produkten von Banken dominiert, die praktisch keine Planungs- oder Treuhandstandards erfüllten - und könne von den USA aus nicht umfassend bedient werden, fügt David Kuenzi an, der bei Creative Planning den Posten des International Director of Wealth Management bekleidet. «Europäer möchten mit Europäern zusammenarbeiten, in ihrer Sprache und in ihrer Zeitzone.»
(cash)