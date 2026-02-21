Auch Hedgefonds und Broker könnten sich an dem Milliardenspiel beteiligen, berichtet der «Spiegel». Wenn etwa Unternehmen keine Ressourcen hätten, um ihre Ansprüche geltend zu machen, können sie diese an Hedgefonds verkaufen. Diese würden dann die Arbeit vor dem Handelsgericht übernehmen, und das Unternehmen bekomme das Geld sofort. Allerdings verlangten Hedgefonds einen hohen Abschlag - oft mehr als 30 Prozent.