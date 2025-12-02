Für den Cyber Monday am Montag werden weitere 14,2 Milliarden Dollar erwartet, was einem Plus von 6,3 Prozent entspräche. Damit würden die Online-Ausgaben in den vier Tagen nach Thanksgiving rund 38 Milliarden Dollar erreichen. Trotz der höheren Ausgaben kauften die Verbraucher weniger Artikel: Das Bestellvolumen ging laut dem Softwareunternehmen Salesforce um ein Prozent zurück, während die durchschnittlichen Verkaufspreise um sieben Prozent anstiegen.