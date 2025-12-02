US-Verbraucher haben trotz Konjunktursorgen während des verlängerten Thanksgiving-Wochenendes online so viel eingekauft wie nie zuvor. Allein am «Black Friday» wurden nach Angaben von Adobe Analytics 11,8 Milliarden Dollar umgesetzt, 9,1 Prozent mehr als im Vorjahr.
Für den Cyber Monday am Montag werden weitere 14,2 Milliarden Dollar erwartet, was einem Plus von 6,3 Prozent entspräche. Damit würden die Online-Ausgaben in den vier Tagen nach Thanksgiving rund 38 Milliarden Dollar erreichen. Trotz der höheren Ausgaben kauften die Verbraucher weniger Artikel: Das Bestellvolumen ging laut dem Softwareunternehmen Salesforce um ein Prozent zurück, während die durchschnittlichen Verkaufspreise um sieben Prozent anstiegen.
Die starken Rabatte hätten die Kauflust angeheizt, teilten Marktforscher mit. Zudem griffen immer mehr Verbraucher auf Ratenzahlungsdienste zurück - deren Nutzung stieg am «Black Friday» um neun Prozent. Die KI-gestützte Suche nach günstigen Angeboten verzeichnete nach Adobe-Daten einen Anstieg um 805 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. KI-Shopping-Assistenten wie Walmarts Sparky oder Amazons Rufus hätten laut Salesforce weltweit 14,2 Milliarden Dollar an Online-Verkäufen beeinflusst, davon drei Milliarden Dollar allein in den USA.
(Reuters)