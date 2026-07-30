Angesichts der weiterhin stark erhöhten Inflation zeigen sich die US-Verbraucher weniger ausgabefreudig. Der private Konsum legte im Juni nur um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, wie ‌das ⁠Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten damit gerechnet. Im Mai hatte es noch ein ⁠Plus bei den persönlichen Ausgaben der Verbraucher von aufwärts revidiert 0,9 Prozent gegeben. Der private Konsum gilt als Triebfeder ‌der US-Wirtschaft, die durch die Belastungen des Iran-Krieges im Frühjahr etwas gebremst ‌wurde: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte laut vorläufigen Daten auf ​das Jahr hochgerechnet im Zeitraum von April bis Juni um 1,5 Prozent zu und damit nicht mehr so schnell wie zu Jahresbeginn. Damals wurde ein Zuwachs von 2,1 Prozent erzielt.