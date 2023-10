Trotz der straffen geldpolitischen Linie der Notenbank Fed blieb die Inflation in den USA zuletzt hartnäckig. Die Verbraucherpreise stiegen im September um 3,7 Prozent und damit im selben Tempo wie im August. Am Mittwoch will die US-Notenbank erneut über den Leitzins entscheiden. Fed-Chef Jerome Powell hatte die Finanzmärkte im Vorfeld darauf vorbereitet, dass der Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent bleibt. Damit würden die Währungshüter ihre Zinspause fortsetzen.