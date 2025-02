Der von Trump eingesetzte CFPB-Chef Russell Vought habe die Beschäftigten am Samstag zu diesem Schritt angewiesen, wie aus einem Dokument hervorgeht, in das die Nachrichtenagentur Reuters Einsicht hatte. Die Behörde bleibt nach Reuters-Informationen zudem in der kommenden Woche geschlossen. Vought hat auch angeordnet, dass die CFPB ihre öffentliche Kommunikation einstellt.