Die Konsumstimmung in den USA hat sich im Juli überraschend kräftig gebessert. Das Barometer für die Verbraucherlaune stieg auf 117,0 Zähler von 110,1 Punkten im Juni, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Es ist der höchste Wert seit Juli 2021. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 111,8 Punkte gerechnet. "Die Erwartungen für die nächsten sechs Monate haben sich deutlich verbessert, was ein grösseres Vertrauen in die zukünftige Geschäftslage und die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen widerspiegelt", erläuterte Dana Peterson, Chefökonomin beim Conference Board.