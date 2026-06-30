Trotz anziehender Inflation hatten sich die US-Amerikaner im vorigen Monat überraschend spendabel gezeigt. ​Sie steigerten ihren Konsum im Mai ​um 0,7 Prozent gegenüber dem ​Vormonat. Die im Zuge des Iran-Krieges gestiegenen Energiepreise haben die US-Inflation ‌angetrieben. Dies zeigte sich auch bei den Verbraucherpreisen, die im Mai um 4,2 Prozent zum Vorjahresmonat stiegen. Der ​neue ​Fed-Chef Kevin Warsh ⁠hat nach der jüngsten Zinssitzung angekündigt, ​die Fed werde ⁠ihrem Auftrag zur Sicherung von Preisstabilität nachkommen. An ‌den Finanzmärkten wird darauf spekuliert, dass die Zentralbank die Zinsen im Kampf gegen die Inflation ‌anheben könnte - womöglich bereits im September.