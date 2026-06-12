Die in der ​Umfrage ​der Universität Michigan ermittelte Inflationserwartung der ⁠Verbraucher mit Blick auf die nächsten zwölf ​Monate dürfte den Währungshütern ⁠einiges Kopfzerbrechen bereiten. Sie sank leicht auf 4,6 (Mai: 4,8) Prozent im ‌Juni, bleibt damit aber vergleichsweise hoch. Im Februar - also kurz vor Beginn des Iran-Kriegs - waren es nur 3,4 Prozent. ‌Im Mai waren die Verbraucherpreise um 4,2 Prozent zum ​Vorjahresmonat gestiegen und damit so stark wie zuletzt im April 2023.