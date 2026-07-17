Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit 51,0 Punkten gerechnet. Ausschlaggebend für die positive ‌Entwicklung sei der nachlassende Preisdruck an den Zapfsäulen in den letzten Wochen gewesen, erläuterte Joanne ​Hsu, die für die Verbraucherumfragen zuständig ​ist. «Angesichts der nach wie ​vor frustrierend hohen Preise herrscht unter den Verbrauchern ‌jedoch keine Euphorie hinsichtlich der Wirtschaftslage.»