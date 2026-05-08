Die US-Notenbank, ‌die stabile Preise sichern und Vollbeschäftigung fördern soll, beliess den Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Der scheidende ​Fed-Chef Jerome ​Powell hat eine weiter ⁠abwartende Haltung in der Geldpolitik signalisiert. Die ​in der Umfrage der ⁠Universität Michigan ermittelte Inflationserwartung der Verbraucher mit Blick auf die nächsten ‌zwölf Monate dürfte den Währungshütern einiges Kopfzerbrechen bereiten: Sie lag im Mai bei 4,5 Prozent. Der aktuelle Wert verharrt ‌damit deutlich über den 3,4 Prozent im Februar, ​kurz vor Beginn des Iran-Krieges.