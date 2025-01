«Es gab echte Mängel ... es gibt noch viel mehr zu tun», sagte Buttigieg am Montag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. «Der Kulturwandel bei Boeing ist ein laufender Prozess», dessen Erfolg sich nur an konsistenten Verbesserungen messen lasse. Der Flugzeugbauer lehnte eine Stellungnahme zu Buttigiegs Äusserungen ab.