Dies ergibt eine Gesamtsumme ‌von 9,9 Milliarden Pfund und entspricht einem Aufschlag von 34 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. Die Gründerfamilie, die über verschiedene Stiftungen 41 Prozent der Schroders-Anteile kontrolliert, habe ihre Zustimmung zu dem Geschäft bereits ‌signalisiert. An der Londoner Börse sprangen die Schroders-Aktien um 30 Prozent auf den höchsten Stand seit vier Jahren.