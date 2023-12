US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wollte dazu nach Angaben von Regierungsvertretern in Israel auf höchster Ebene Gespräche führen. Israels intensive Boden- und Luftangriffe «können nicht immer so weiter gehen», sagte ein US-Delegationsvertreter bei der Ankunft des Ministers am Montag. Dies sei nur eine Phase des Einsatzes. Man wolle die Israelis bei ihren Überlegungen für eine Übergangsphase unterstützen, wenn die Bodenoffensive beendet sei. Vorgesehen seien unter anderem Treffen Austins mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sowie Verteidigungsminister Joaw Gallant.