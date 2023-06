Austin verwies in seiner Rede auf Russlands Einmarsch in die Ukraine als Beispiel dafür, wie "gefährlich unsere Welt werden würde, wenn grosse Länder ungestraft in friedliche Nachbarländer einmarschieren dürften". Die USA fühlten sich zutiefst verpflichtet, den Status Quo in Taiwan zu bewahren und lehnten einseitige Veränderungen auf beiden Seiten ab, so Austin.