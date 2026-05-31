Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wirft den europäischen Regierungen vor, zu wenig in ihr Militär zu investieren und sich zu sehr auf den Schutz durch die USA zu verlassen. Die Regierung in Washington fordert sowohl von den europäischen als auch von den asiatischen Verbündeten, die Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent ‌des Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Das entspricht auch der Beschlusslage innerhalb der Nato. Die USA hatten im Mai Pläne angekündigt, 5000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Zudem hat Trump wiederholt mit einem Austritt der USA aus der Nato ​gedroht.