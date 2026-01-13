Die ‍Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben ​sich zuletzt verschärft. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte in einem vertraulichen Bericht an ihre Mitgliedstaaten erklärt, der ‌Iran habe seine Bestände ⁠an hoch angereichertem Uran weiter ‌aufgestockt. Die Regierung in Teheran treibt ihr Atomprogramm seit dem ‍einseitigen Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen im Jahr 2018 voran.