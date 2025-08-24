Der russische Aussenminister Sergej Lawrow skizzierte ebenfalls in einem Interview des US-Senders NBC die Vorstellungen der Regierung in Moskau zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Diese Garantien sollten die Länder des UN-Sicherheitsrats leisten, sagte Lawrow laut einer vom russischen Aussenministerium veröffentlichten Mitschrift. Die fünf ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat sind Russland, die USA, China, Grossbritannien und Frankreich. Lawrow sagte weiter, die Garantie-Mächte könnten auch Deutschland und die Türkei sowie andere Länder umfassen.