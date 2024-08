Der demokratische Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz erklärte sich am Mittwoch bereit, am 1. Oktober gegen seinen republikanischen Rivalen JD Vance anzutreten. Dies ist einer von vier Terminen, die der Fernsehsender CBS News für eine mögliche Fernsehdebatte vorgeschlagen hatte. Auf die Frage nach einem möglichen Termin für den verbalen Schlagabtausch antwortete Vance dem Sender Fox News: «Ich gehe stark davon aus, dass wir am 1. Oktober dort sein werden». Vance äusserte auch den Wunsch, mehr als einmal mit Walz zu debattieren.