Das geht nicht nur den Bürgern von Michigan so, einem der sieben «swing states», die nach dem komplizierten US-Wahlsystem am 5. November den Ausschlag über das nächste Staatsoberhaupt geben dürften. In einer Reuters/Ipsos-Umfrage erklärten jüngst 61 Prozent der Befragten, die Wirtschaft entwickle sich in den USA in die falsche Richtung. Bei den Lebenshaltungskosten stieg die Quote auf 68 Prozent. Schuld an der Teuerung sind Faktoren, auf die die Regierung eigentlich kaum Einfluss hat, wie Arbeitskosten, Lieferkettenprobleme und mangelnder Wettbewerb.