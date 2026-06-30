Zahlreiche demokratische Abgeordnete kritisieren jedoch, dass dieses Regelwerk keine ‌ausreichenden Sicherheitsmechanismen gegen persönliche Bereicherung durch Politiker enthält. Derzeit steckt der «Clarity Act» im Senat fest. Es ist unklar, ob in den kommenden Monaten ‌eine Entscheidung fällt. Experten gehen davon aus, dass die Demokraten ​bei den Wahlen im November in beiden Kammern des US-Kongresses zahlreiche Sitze hinzugewinnen werden.