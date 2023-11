Obwohl der Währungshüter mit einer Verlangsamung des Wachstums rechnet, geht er nicht davon aus, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutscht. Harker äusserte sich kurz vor dem an den Finanzmärkten mit Spannung erwarteten Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell (20.00 Uhr MEZ) auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds in Washington.