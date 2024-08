Zuletzt hatte die Fed den Leitzins Ende Juli unverändert in der Spanne zwischen 5,25 Prozent und 5,50 Prozent belassen. Die Notenbank lieferte bei der Zinsentscheidung Hinweise auf eine erste Zinssenkung seit der grossen Inflationswelle im September, machte aber abermals deutlich, dass künftige Zinsschritte nach wie vor von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig seien. Wichtige Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs in den USA erhoffen sich Anleger vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Das Treffen im US-Bundesstaat Wyoming wird an den Finanzmärkten stark beachtet, vor allem die Rede von Notenbankchef Jerome Powell, die am Freitag erwartet wird.