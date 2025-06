Wenn sich die Aufregung hinsichtlich der Handelspolitik gelegt habe, sei wieder an Zinssenkungen zu denken, sagte der Chef des Notenbankbezirks Chicago, Austan Goolsbee, am Montag. Zunächst gelte es aber, eine «holprige Phase» hinter sich zu bringen. Der Leitzins könne binnen 15 Monaten wahrscheinlich «ein gutes Stück» niedriger ausfallen, wenn die Wirtschaft in diesem Zustand bleibe und die Zölle nicht so aggressiv ausfielen wie am 2. April angekündigt.