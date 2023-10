Sollte es bei der Datenlage keine krassen Richtungswechsel geben, habe die Federal Reserve in Sachen Zinserhöhungen ihre Arbeit erledigt, sagte der Chef des Notenbankbezirks Philadelphia, Patrick Harker, am Freitag: «Ich glaube, dass wir an dem Punkt angelangt sind, an dem wir die Zinssätze dort belassen können, wo sie sind.» Die Serie an Zinserhöhungen seit Anfang vorigen Jahres könne nun ihre volle Wirkung entfalten: «Indem wir nichts tun, tun wir immer noch etwas», erläuterte Harker und fügte hinzu: «Wir tun ziemlich viel.»