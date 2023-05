Diese könne sinnvoll sein, um weitere Informationen über die Auswirkungen der bisherigen Erhöhungen und die Entwicklung der Inflation abzuwarten, sagte der Chef des Fed-Bezirks Minneapolis, Neel Kashkari, dem "Wall Street Journal" in einem am Sonntag veröffentlichten Interview. Es gebe also Argumente dafür, am 14. Juni zu einer Entscheidung für eine Pause zu kommen.