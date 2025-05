Fed geniesst «einzigartigen Status»

Die Fed hat ihren Leitzins seit Dezember unverändert in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Trump hat Notenbankchef Jerome Powell, den er während seiner ersten Präsidentschaft einst selbst ins Amt gehievt hatte, wiederholt scharf kritisiert und ihm vorgeworfen, mit Zinssenkungen zu zögerlich zu agieren. Er spielte öffentlich sogar mit dem Gedanken, Powell des Amtes zu entheben, verwarf diese Idee jedoch jüngst. Die Obersten Richter haben mittlerweile klargestellt, dass die Fed einen spezifischen, «einzigartigen» Status geniesst und als «quasi-privat» in der historischen Tradition der First und Second Bank steht - also den Vorläufern der heutigen Zentralbank.