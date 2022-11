Es sei "komplett verfrüht", über einen geldpolitischen Wendepunkt zu sprechen, sagte der Chef des Notenbank-Bezirks Minneapolis am Mittwoch. Die Wirtschaft sei noch recht weit von dem Punkt entfernt, an dem die beiden Ziele der Zentralbank Federal Reserve in Konflikt geraten würden, was eine Wende der Geldpolitik erzwingen würde: Diese Ziele sind stabile Preise und Vollbeschäftigung. Die Höhe eines möglichen nächsten Zinsschritts im Dezember liess Kashkari offen: Sowohl eine Erhöhung um einen halben als auch um einen dreiviertel Prozentpunkt sei möglich. Aber auch ein grösserer Schritt sei denkbar.