Die Fortschritte auf dem Weg zum Inflationsziel der Fed von zwei Prozent haben sich in den letzten Monaten verlangsamt. So sehen die US-Notenbanker im Allgemeinen eine Zinssenkung nicht mehr als dringend erforderlich an. Die US-Notenbank hält den Schlüsselzins aktuell in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent.