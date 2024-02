Der Vize-Chef der Federal Reserve, Philip Jefferson, sieht den Weg für eine geldpolitische Kurswende im laufenden Jahr weitgehend geebnet. «Ich bleibe vorsichtig optimistisch, was unsere Fortschritte bei der Inflation angeht», sagte er am Peterson Institute for International Economics. Wenn sich die Wirtschaft im Grossen und Ganzen wie erwartet entwickele, werde es wahrscheinlich angebracht sein, im Jahresverlauf mit der Lockerung der Geldpolitik zu beginnen. Einen Zeitpunkt nannte er jedoch nicht.