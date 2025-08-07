Die Fed hat den Leitzins zuletzt im Bereich von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen, wobei allerdings zwei Direktoren gegen die Mehrheit im Offenmarktausschuss für eine Senkung votiert hatten. Die Zentralbank will laut Fed-Chef Jerome Powell mehr Klarheit darüber gewinnen, wie sich die von Zollerhöhungen geprägte Handelspolitik Trumps auf die Inflation und den Arbeitsmarkt auswirken wird. Der Jobmarkt kühlte zuletzt allerdings überraschend stark ab. Dies wirkte als Alarmsignal für die Notenbank, die Vollbeschäftigung fördern und stabile Preise sichern soll. Viele Experten erwarten die erste Zinssenkung im laufenden Jahr für Mitte September.