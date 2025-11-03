Die US-Verbraucherpreise kletterten im September um 3,0 Prozent zum Vorjahresmonat, nach einer Teuerungsrate von 2,9 Prozent im August. Die Notenbank strebt einen Wert von 2,0 Prozent an. Sie hat den Leitzins zuletzt um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent heruntergesetzt. Es war bereits der zweite Schritt nach unten in Folge. Eine weitere Senkung im Dezember sei jedoch keine «ausgemachte Sache», betonte Zentralbankchef Jerome Powell nach dem Zinsentscheid. US-Finanzminister Scott Bessent dringt jedoch auf weitere Senkungen. Teile der US-Wirtschaft, insbesondere der Immobiliensektor, könnten sich aufgrund der hohen Zinssätze bereits in einer Rezession befinden, warnte er jüngst.