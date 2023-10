Die Teuerung erwies sich zuletzt als zäh und gab der Fed noch keinen Grund zur Entwarnung. Die Verbraucherpreise legten im September um 3,7 Prozent zu und damit im selben Tempo wie im August. Nach teils grossen Zinsschritten beliess die Fed den Leitzins im September in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Die Währungshüter fassen in ihrem Ausblick jedoch noch eine Erhöhung um einen viertel Prozentpunkt für dieses Jahr ins Auge. Weitere Zinsentscheide stehen Anfang November und Mitte Dezember an.