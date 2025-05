Auf ihrer Sitzung im März hatten die Währungshüter in ihrem Ausblick für das Jahr Zinssenkungen im Umfang von einem halben Prozentpunkt in Aussicht gestellt. Die Notenbank fährt mit Blick auf die von Trump betriebene Politikwende derzeit auf Sicht. Sie will zunächst sehen, welche Auswirkungen die eingeleiteten Schritte von der Handels- bis hin zur Migrationspolitik auf die US-Wirtschaft haben.