"Meine Grundlinie ist, dass wir für den Rest des Jahres auf diesem Niveau verharren sollten", sagte der Chef des US-Notenbankbezirks Atlanta, Raphael Bostic, am Mittwoch in einem Interview mit "Yahoo Finance". Mit einer Zinssenkung rechne er frühestens Ende 2024. In einer schriftlichen Ausführung hatte Bostic zuvor erklärt, dass eine erneute Anhebung der Zinssätze der US-Wirtschaft "unnötig Kraft entziehen" könnte.