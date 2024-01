«Es ist von entscheidender Bedeutung, die Inflation in den Griff zu bekommen», sagte der Präsident des Fed-Notenbankbezirks Richmond am Freitag. «Derzeit liegen wir immer noch bei einer Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent und 216'000 neuen Jobs pro Monat», sagte Barkin unter Verweis auf die Stellenübersicht für Dezember. Die Fed sei noch nicht an dem Punkt angelangt, wo ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Inflation ein direktes Risiko für ihr anderes Ziel darstellen, der Aufrechterhaltung der maximalen Beschäftigung.