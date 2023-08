"Ich denke, das hängt von den Daten ab und davon, was mit der Inflation passiert", sagte der Chef der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, in einem am Montag veröffentlichten Interview der "New York Times". "Die erste Hälfte des nächsten Jahres liegt noch in weiter Ferne", fügte er hinzu. Die Fed hat auf ihrem Straffungskurs im Kampf gegen die Inflation die Leitzinsen bereits elf Mal angehoben. Aktuell liegen sie in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent.