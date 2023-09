Nach Fed-Direktor Christopher Waller sprach nun auch die Chefin des Fed-Bezirks Boston, Susan Collins, davon, dass die Zentralbank «vorsichtig» vorgehen solle. Mit Blick auf den anstehenden Zinsentscheid am 20. September hielt sie sich in ihrer Rede am Mittwoch zwar bedeckt. Doch sei sie hoffnungsvoll, dass die Fed ihre Ziele erreichen könne, ohne der Konjunktur zu grossen Schaden zuzufügen. Das Wirtschaftswachstum werde sich gegen Ende des laufenden Jahres und im Laufe des kommenden Jahres abschwächen. Es gebe Anzeichen, dass dieser Prozess schon im Gang sei.