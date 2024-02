«Das Klügste, was wir tun können, ist, der Sache etwas Zeit zu geben und zu sehen, ob die Daten bestätigen, dass die Inflation auf nachhaltige Weise auf zwei Prozent sinkt», sagte Powell in der am Sonntag ausgestrahlten CBS-Nachrichtensendung «60 Minutes». In dem Gespräch bekräftigte er, dass die nächste Fed-Sitzung im März für den Beginn von Zinssenkungen wahrscheinlich zu früh komme. Die Fed hat den Leitzins auf ihrer jüngsten Sitzung in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent belassen.