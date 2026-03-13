Die Strategen stellten fest, dass das Währungspaar seit Beginn des Krieges im Iran ein ähnliches, wenn auch weniger volatiles Muster aufweist als nach dem Beginn des umfassenden Einmarsches Russlands in die Ukraine im Jahr 2022. «Wenn die Energiepreise und die Wachstumsrisiken im Euroraum hoch bleiben, gehen wir davon aus, dass der Abwärtstrend des Euro zum Franken anhalten und in diesem Umfeld einen nützlichen Inflationsschutz bieten wird, primär in Optionsformaten», halten die Experten von Goldman Sachs fest.