Medizinische Forschung im Weltraum

Starlab hat im All Grosses vor. Das private Joint Venture will den erdnahen Orbit – also den Weltraum in einer Höhe von 200 bis 2000 Kilometern – für private Firmen zugänglich machen. So sollen langfristig auch Produkte und Anwendungen umgesetzt werden können, die in den «einzigartigen Bedingungen der Schwerelosigkeit in höherer Qualität hergestellt werden können». Konkret denken die Forscher dabei vor allem an Produkte der Biomedizin wie Medikamente, menschliches Gewebe aus Stammzellen für Transplantationen oder sogenannte Tumor-Organoide. Also Krebszellen, mit denen Forscher Experimente durchführen, die mit Tieren oder Menschen nicht möglich sind.