Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen April und Juni aufs Jahr hochgerechnet um 2,8 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten nur ein Plus von 2,0 Prozent erwartet. Zu Jahresbeginn war nur ein Plus beim BIP von annualisiert 1,4 Prozent herausgesprungen.