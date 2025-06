Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging im ersten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 0,5 Prozent zurück, wie das Handelsministerium am Donnerstag mitteilte. In einer früheren Schätzung war nur von minus 0,2 Prozent die Rede. Im Schlussquartal 2024 hatte es noch zu einem Anstieg der Wirtschaftsleistung von 2,4 Prozent gereicht. Der BIP-Rückgang im ersten Quartal war hauptsächlich auf höhere Einfuhren und weniger Ausgaben der Regierung zurückzuführen. Viele Importeure hatten die Zeit vor dem von US-Präsident Donald Trump im April ausgelösten Zollgewitter genutzt, um Waren in die Vereinigten Staaten einzuführen.