Eine sanfte Landung der Wirtschaft wird immer wahrscheinlicher, schreibt auch die UBS in einer Kundennotiz am Dienstag. Solide Berichte über alles - vom Arbeitsmarkt bis zu den Bestellungen langlebiger Güter in den USA - hätten en die Befürchtungen gemildert, dass die bisherigen Straffungen der Zentralbanken eine bevorstehende Rezession auslösen könnten. Und die jüngsten Inflationszahlen hätteen die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Zentralbanken eine immer restriktivere Geldpolitik verfolgen müssen, um den Preisdruck abzumildern, so die UBS-Ökonomen.